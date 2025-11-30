Yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam edeceğiz

Dünyada ticaretin yeniden şekillendiği ve jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemden geçtiğini söyleyen Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "ABD'nin yeni politikaları küresel tedarik zincirlerini etkilerken, Avrupa'da durgunluk, Çin'de zayıflayan iç talep küresel büyüme dinamiklerini baskılıyor" dedi. Türkiye'de ise enflasyonun gerilediği ve TCMB rezervlerinin yükseldiği bir trend yakalandığını söyleyen Özyeğin, "2026'ya girerken bu kazanımları kalıcı hale getirmeyi ve doğrudan yabancı yatırımı ivmelendirmeyi hedeflemeliyiz" diye konuştu.Finans, enerji, perakende, turizm ve gayrimenkul alanlarında 10 ülkede faaliyet gösteren bir grup olarak, ekonomideki bu dengelenme sürecini uzun vadeli planlarıyla uyumlu şekilde yönettiklerini anlatan Özyeğin, şunları dile getirdi:"2025'in ilk yarısını temkinli bir bütçe disipliniyle geçirdik, ikinci yarıda ise sınırlı bir toparlanma eğilimi gördük ve sürdürülebilir bir büyüme grafiğiyle devam ettirdik. 2025 yılında yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımı devreye aldık. Yatırımlarımızı şekillendiren üç anahtar kavram var: 'öngörülebilirlik', 'dijitalleşme' ve 'yeşil dönüşüm'. Enerji verimliliği ve yapay zeka ekseninde gelişen teknolojiler, artık hem rekabet avantajı sağlıyor hem de sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. 2026 yılında da yurt içi, yurt dışı yatırımlara devam edeceğiz. Odağımızda yenilenebilir enerji, dijital finans çözümleri ve perakende markalarımızın uluslararası ölçeklenmesi bulunuyor."Bugün yaşadığımız köklü dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde, iş dünyası ile paydaşları arasındaki akışın en önemli taşıyıcı unsurlardan birinin medya olduğunu söyleyen Özyeğin, "İş insanları açısından geleneksel medyanın ve etik yaklaşımın öneminin, teknolojik dönüşümlere paralel olarak girdiğimiz bu dezenformasyon çağında daha da arttığına inanıyorum. Bu çerçevede Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı yılını geride bırakıyor olması çok değerli. Bir iş insanı ve okuyucu olarak bu 40 yıllık öyküde emeği geçen tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" değerlendirmesini yaptı.