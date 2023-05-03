Yurtdışında çalışan da Türkiye’den emekli aylığı alabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosuyla yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı müjdesini verdi. Böylece Avrupa başta olmak üzere sosyal güvenlik anlaşması olan 35 ülkede yaşayan, Türkiye'den emekli aylığı alan vatandaşların yurtdışında sigortalı çalışmasının önü açılacak.Bugün itibarıyla Türkiye'den emekli olan Türk vatandaşlarının sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Daha önceden Türkiye'den emeklilik için yurda kesin dönüş gerekiyordu. Bu şart zaman içinde yumuşatıldı, ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım almama şartıyla yani çalışmama şartıyla bu aylıkları ödenmesine imkânı verildi. Türkiye'den emekli olan bir kişi yurtdışında da başka işte çalışabiliyor. Ancak Türkiye'den borçlanarak emekli olan gurbetçilerin başka ülkede yaşamaları durumunda bir işte çalışmadığını, sosyal yardım almadıklarını belgelemesi gerekiyor. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, 3201 sayılı yasa kapsamında borçlanma yaparak SGK'dan emekli aylığı bağlatabiliyor. Çiftçe vatandaşlığı olanlar da borçlanma hakkında yararlanabilir. Borçlanılacak sürelerde, borçlanma başvurusu yapılan tarihte Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunuyor. Türk vatandaşlığından çıkanlar ise sadece 18 yaş ile vatandaşlıktan çıktıkları süre için borçlanma yapabiliyor. Yurtdışında sigortalı çalışılan veya ilgili ülke mevzuatına göre çalışılmış süre kabul edilen günler borçlanılabiliyor. Yurtdışında sigortalı çalışma süreleri, kendi hesabına çalışmadan dolayı zorunlu, isteğe bağlı prim süreleri, çocuk yetiştirme, işsizlik ödeneği, bakım süreleri için borçlanma yapılabiliyor. Ev kadını gurbetçi kadınlar bekâr ya da evli olmalarına bakılmadan sigortalı çalışmadıkları süreler için borçlanabiliyor. Yurtdışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı da bu kapsamda emekli olmak için başvuruda bulunurken, konsolosluklarda da yoğun mesai sürüyor. Türkiye'de SSK girişi olanlar daha düşük primle emeklilik hakkından yararlanırken, 2019 yılında yapılan değişiklikle yurtdışı borçlanmasına ait sürelerin tamamı artık Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.