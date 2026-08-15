Yurtdışından araç getirecekler dikkat!

Ticaret Bakanlığı
yurtdışında yaşayan kişilerce geçici olarak Türkiye'ye getirilen araçlara ilişkin esasları yeniden belirledi. Tebliğin mevcut hükümlerine göre, yurt dışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri halinde, taşıtlarına 730 gün süre veriliyor. Tebliğ değişikliği ile ibraz edilmesi gereken emeklilik belgesinin tanımı yeniden belirlendi. Buna göre, yurt dışından emekli olduğunu gösterecek kişilerce, çalışmaya bağlı olarak hak edilen ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatı gereğince düzenlenen belge ile bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noterlerce onaylanmış Türkçe tercümesi emeklilik belgesi olarak kabul edilecek.