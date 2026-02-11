Yurtiçi ve yurtdışında sıkı takip

Et başta olmak üzere tarım, ürünlerinde spekülasyon ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için hem yurtiçi hem de yurtdışında sıkı bir takip sistemi oluşturuldu. TBMM'de yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, et başta olmak üzere gıda maddelerinde spekülasyonun önlenmesi için alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Bolat, şöyle dedi: "Temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak iç ve dış piyasalarda tarımsal ve hayvansal ürünlere yönelik gelişmeleri yakinen takip etmekte, ihtiyaç olması halinde ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanarak gerekli tedbirleri zamanlıca almaktadır." Canlı hayvan ithalatı ile ilgili yapılan gümrük uygulamalarını da anlatan Bolat, "Damızlıklar hariç olmak üzere yüzde 26 ila 135, et ithalatında ise yüzde 40 ila 225 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin ithalatında Tarım Bakanlığı'nın uygunluk yazısı aranmaktadır" dedi.