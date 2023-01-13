Yusufeli Barajı’nda test başarıyla sonuçlandı

Dipsavaklar, barajda su tutulurken su seviyesinin günde 1 metreyi geçmeyecek şekilde kontrollü bir şekilde yükselmesini sağlıyor. Suyun fazla gelmesi halinde dipsavaklar açılarak fazla su tahliye ediliyor. Dipsavaklar, barajdaki su seviyesi belli kotlara geldiğinde kontrol beklemesi sırasında su seviyesini sabit tutmak için gelen suyun tahliyesini ve büyük bir taşkın anında dipsavaklardan su tahliyesi yeterli olmadığı zaman açılarak barajın emniyeti için su tahliyesi görevlerini gerçekleştiriyor. Yusufeli Barajı ve HES Kontrollü Su Tutma Programının uygulanabilmesi için her biri 140 metreküp saat kapasiteli dört dip savak bulunuyor.

YUSUFELİ BARAJI

22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı, 275 metrelik yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı, çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde ise Dünyanın beşinci en yüksek barajı unvanını sahip.

Tesisin kurulu gücü 558 MW olup, yıllık ortalama enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilowatsaattir. Dev tesisin üreteceği enerji ile ekonomiye yıllık 5 milyar TL katma değer temin edeceği hesaplanıyor.

2,5 MİLYON KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK

Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacak. Böylece 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Yusufeli Barajı Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına vesile olacak ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini azaltacak. Ayrıca mansabında bulunan Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının üretim kapasitelerini artıracak.