Yüzyılın Konut Projesi Bilecik kuraları çekildi

Bilecik'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek bin 419 adet sosyal konutun kura çekimi gerçekleştirildi. 11 bin 632 başvurunun yapıldığı projenin kura çekim töreninde başvuru yapan şehit, gazi aileleri ve gazi yakınları kuraya girmeden hak sahibi oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştiren kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Canikli, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı katılımcılara okundu.

"O GÜN DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZLE OMUZ OMUZA VEREREK TARİHİN EN BÜYÜK İNŞA SEFERBERLİĞİNİ HAYATA GEÇİRMİŞTİR"

Programda konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bugün burada 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında ilimizde inşa edilecek bin 419 konut için 'Hak Sahiplerini Belirleme Kura Çekiliş Töreni' vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz.6 Şubat depremlerinde yaşadığımız büyük yıkım, milletçe hafızalarımıza kazınan derin bir acı olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. O gün devletimiz, milletimizle omuz omuza vererek tarihin en büyük inşa seferberliğini hayata geçirmiştir. Böylesine büyük bir yıkımın ardından çok kısa bir süre içinde 455 bin konut tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bu tablo, devletimizin gücünü, kapasitesini ve vatandaşına sahip çıkma iradesini en somut şekilde göstermiştir" dedi.

"2027 YILI MART AYINDAN İTİBAREN KONUTLARIMIZ PEYDERPEY TESLİM EDİLMEYE BAŞLANACAKTIR"

Vali Sözer açıklamasının devamında, "Şimdi ise aynı kararlılıkla 'Ev Sahibi Türkiye' vizyonuyla başlatılan 500 bin sosyal konut seferberliği ile yeni bir adım daha atıyoruz. Nasıl ki 455 bin konutu tamamlayıp teslim ettiysek, şimdi de 500 bin yeni yuvayla vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Kura çekilişleri tamamlanır tamamlanmaz temeller atılacak ve 2027 yılı Mart ayından itibaren konutlarımız peyderpey teslim edilmeye başlanacaktır" dedi.

"BİLECİK'TE 11 BİN 632 BAŞVURU BULUNMAKTADIR"

Vali Sözer son olarak, "İlimizde yürütülen bu süreçte 11 bin 632 başvuru bulunmaktadır. Bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle hak sahipleri şeffaf ve güvenilir bir şekilde belirlenecektir. Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla her şartta vatandaşının yanında olmaya devam etmektedir. Sosyal konut projeleri; dar gelirli vatandaşlarımızdan gençlerimize, emeklilerimizden şehit yakınları ve gazilerimize kadar toplumun her kesimini kucaklayan sosyal devlet anlayışının en güçlü ve en somut yansımalarından biridir. Bugün kurasını çekeceğimiz bu konutlar yalnızca birer yapı değil; çocuklarımızın güvenle büyüyeceği, ailelerimizin huzur bulacağı, komşulukların güçleneceği, sosyal hayatın canlanacağı sıcak yuvalardır. Aynı zamanda sağlamlığıyla güven veren, planlı ve modern yapısıyla nitelikli yaşam alanlarıdır. Kura çekilişinin Bilecik ilimize, ülkemize ve hak sahibi tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni yuvalarına kavuşacak tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirilerek hak sahipleri belirlendi.