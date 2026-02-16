"Yüzyılın Konut Projesi" Eskişehir kurası çekildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde, vatana ve millete hizmet etme aşkıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu belirten Suver, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yapı stoku maalesef deprem ve iklim değişikliğine karşı koyacak binalardan müteşekkil değil. Yaklaşık 5 milyon 500 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız bu seferberliği başlattı. 'Ev Sahibi Türkiye' projesiyle 500 bin konut tamamlandıktan sonra arkası gelecek. Biz bunları yapabiliriz. Bunun ispatını 6 Şubat'tan sonra yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Aşk ile çalışan yorulmaz' anlayışı ve 'Son depremzede evine girmeden bize rahat yüzü yok' talimatıyla işe giriştik."

Suver, Cumhur İttifakı'nın "Türkiye Yüzyılı" hedefine değinerek, "Mustafa Kemal Atatürk bize Cumhuriyeti kurdu. Biz de 21. yüzyılda Türkiye'yi yeniden 'Büyük Türkiye' yapma hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz." dedi.

Suver, kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşları tebrik ederek, TOKİ projelerinin devamının geleceğini bildirdi.