Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimleri sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bu hafta 14 ilde daha hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerinin yapılacağını bildirdi. İlk kuraları 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilen projede, Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralarla hak sahipleri belirlendi. Bugün Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri gerçekleştirilecek. Bakan Murat Kurum'un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da yapılacak hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor. Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e... 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.