Yüzyılın Konut Projesi’ne İstanbul’dan rekor başvuru

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek olan 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor. Dün Mardin ve Ağrı'da hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılırken, diğer illerin de kura takvimi belirleniyor. 10 Kasım'da başlayıp 27 Aralık'ta sona eren süreçte 5 milyon 242 bin kişi başvuru yaparken, bu talebin yaklaşık dörtte biri İstanbul'dan geldi.

5.2 MİLYON BAŞVURU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını belirtti. Kurum, "Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu.

Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı" bilgisini verdi. Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıkları tamamladıklarını, sosyal konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgesinden başladıklarını anımsatan Kurum, ilk olarak Adıyaman'da kuraları çektiklerini, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da tören yaptıklarını söyledi. Tarihi projenin kura çekimleri bugün Batman ve Iğdır'da, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl'de, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de devam edecek.

CUMHURBAŞKANI KATILACAK

Her ilde bakan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla törenler gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti: "Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız."

% 10 PEŞİN, 240 AY

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak. Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

6.750 TL TAKSİTLE EV

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi. İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

ÖZEL KONTENJAN AYRILDI

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.