Zamların ardından gözler ikramiyede

Asgari ücret ve emekli zamlarının netleşmesinin ardından gözler, bayram ikramiyesine çevrildi. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1.000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor. Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

2018'DE BAŞLADI

İlk kez 2018'de 1.000 TL olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl ise artışın 1.000 ila 1.500 TL arasında olabileceği hesaplanıyor. 2026 yılına girerken, önce SSK ve Bağ- Kur'lular ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 12.1 zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 artış yapıldı. Merakla beklenen en düşük emekli maaşına ise hükümet tarafından yüzde 18.48 zam oldu. Böylece 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi bu perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak.

GÖZLER İKRAMİYEDE

Şubat ayında başlayacak Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin hükümet tarafından önemli oranda artış yapılmasını bekliyor. Kulislerde ise bayram ikramiyelerine yönelik artışın, en düşük emekli maaşına yapılan zammın altına düşmeyeceği yönünde. Buna göre 18.48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye çıkacak. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6 oranında artışın dikkate alınması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.

İKİ RAKAM MASADA

Kulislerde Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri konusunda iki rakam üzerinde duruluyor. Alınan bilgilere göre, bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği yönünde iki rakam gündemde. Ancak 5 bin TL'nin ağırlıklı olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüküne ilişkin etki analizi hazırlıyor. Etki analizinde ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet bayram ikramiyelerindeki artışa karar verecek.

10-11 BİN TL CEPTE

Böylece 2026 yılı içinde emeklilerin cebine Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplam 10 bin ve 11 bin TL arasında ikramiye girecek. Yetkililer emeklilik ikramiyelerine yapılacak artışın bayram öncesi harcamalarında emeklilere temel ihtiyaçlarını karşımada destek olacağını ifade ediyor.

ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödeme taslağına göre normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek. 26 Mayıs Salı yarım gün arefe ile başlayan Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi arasında dört tam gün olarak kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK AYLIĞIN MALİYETİ 110.2 MİLYAR TL

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin etki analizi yapıldı. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülüyor. Düzenlemenin mali etkisinin, 2026 yılının ilk altı ayında 66.3 milyar lira olması, ikinci altı ayında ise alt sınır aylığının aynı kalacağı ve emekli aylıklarının ise OVP'de öngörülen oranlar doğrultusunda artacağı varsayımıyla 43.9 milyar lira olması, böylece mali etkinin toplam 110.2 milyar lira olması öngörülüyor.

187 MİLYAR TL DESTEK

İşverene sağlanan 1.000 liralık asgari ücret desteğinin 1.270 liraya çıkarılmasına ilişkin etki analizi de yapıldı. 2025'in ilk 10 ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 456 bin 360 iş yeri yararlandı ve yaklaşık 52 milyar lira destek sağlandı. Uygulamanın hayata geçirildiği 2016'dan bugüne kadar toplam 187 milyar 68 milyon lira destek verildi. Asgari ücret desteği, 2026'da sigortalı başına günlük 42.33 lira olmak üzere aylık 1.270 lira tutarında uygulanacak. Düzenlemenin maliyetinin aylık 6.36 milyar lira, buna göre yıllık maliyetinin de 76.37 milyar lira olacağı öngörüldü.