EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,