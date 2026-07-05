Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Takvim belli oldu

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zam farkları için ödeme takvimi netleşti. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde bordrolarında ve hesaplarında görecek. 15 Temmuz'dan sonraki bir hafta içerisinde ise 14 günlük maaş farkı ödemeleri hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri, aylıklarını ayın 17'si ile 26'sı arasında zamlı haliyle alacak. Bağ-Kur emeklileri, zamlı ödemelerini ayın 25'i ile 28'i arasındaki ödeme günlerinde hesaplarında görecek. Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel bir tarih açıklanacak.

ZAM NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve emeklilerin zam oranı belirlenmişti. Açıklanan altı aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 17.76 oranında zam alacak. Toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının hesaplanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam da yüzde 13.52 olarak belirlenmişti. Hâlihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının da yüzde 17.76 oranında artırılması öngörüldü. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifine göre, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilecek. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 258 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.



SOSYAL YARDIMLAR DA ARTIYOR

Memur ve emeklilere yapılacak zam ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6 bin 393 liralık yaşlılık aylığı 7 bin 257 liraya yükselecek. Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen 13 bin 879 liralık evde bakım yardımı 15 bin 755 liraya çıkacak. Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen aylık ise 7 bin 655 liradan 8 bin 690 liraya yükselecek.18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da 5 bin 793 liraya çıkacak. Memur maaş katsayısındaki yüzde 13.52 artış, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de yansıyacak. Buna göre okul öncesi çocuk için ödeme 6 bin 592 liradan 7 bin 484 liraya, ilköğretim öğrencisi için 9 bin 889 liradan 11 bin 226 liraya, ortaöğretim öğrencisi için 10 bin 548 liradan 11 bin 975 liraya, yükseköğrenim öğrencisi için ise 11 bin 867 liradan 13 bin 472 liraya yükselecek.



AİLE YARDIMI NE OLACAK?

Temmuz ayında memurlara ödenen aile yardımları da artacak. Çalışmayan eş yardımı, mevcut haliyle 3 bin 154 lira 63 kuruş olan ödeme, 3 bin 581 lira 14 kuruşa yükselecek. 0-6 yaş çocuk yardımı, 787 lira 76 kuruşa çıkacak. 6 yaş üzeri çocuk yardımı 393 lira 88 kuruşa yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş iki çocuklu memur yardımı 5 bin 156 lira 66 kuruşa ulaşacak.