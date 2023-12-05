Zengin turistin gözü Türkiye’de

2023'te deprem, enflasyon, yakın ülkelerde yaşanan savaşlar, seçim, gibi tüm zorlu süreçlere rağmen başarılı bir yıl geçiren ve hedefleri yakalamayı başaran Türk turizm sektörü, 2024 yılına daha güçlü ve iddialı giriyor. Bu yıl kişi başı günlük geliri 100 dolara taşımayı başaran sektör, önümüzdeki yıl özellikle üst gelir grubuna yoğunlaşıyor. 2023'te bu grupta yer alan turistin bir önceki yıla göre yüzde 20 düştüğünü aktaran sektör oyuncuları, "Başka ülkelere gittiler, deneyimlediler, Türkiye'deki hizmeti alamadılar. Şimdi yeniden gelecekler" diyor.Dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan, üst segment turist grubuna hitap eden ILTM Cannes Fuarı'nda SABAH'a özel açıklamalarda bulunan sektör oyuncuları, 2024 yılına dair pozitif mesajlar verdi. Fuarın önemine dikkat çeken Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Çok nitelikli bir fuar. Sadece profesyoneller burada. 20 dakikada bir randevu ve görüşmelerimiz var. Her geçen yıl Türkiye'ye artan bir ilgi olduğunu görüyoruz. Çünkü hem dünya markalarının hepsi artık ülkemizde hem de lokasyonumuz çok iyi" dedi. 2024 yılında üst segment gelir grubundaki turist sayısında artış beklediklerini anlatan Eresin, "İstanbul, Kapadokya ve resortler çok ilgi çekiyor. Özellikle Meksika, Çin gibi ülkelerden talepte artış öngörüyoruz" diye konuştu.Lüks turizm segmentinde hizmet veren AIDA Tours'un sahibi ve kurucusu Adviye Bergemann, 2023'ün lüks turizm sektörü için zor bir yıl olduğunu belirterek, "Lüks segmentte yüzde 20 düşüş oldu. Fiyatlar artık stabil bir yere oturdu ve yabancılar da buna alıştı. 2023'te farklı yerleri deneyimlediler ancak Türkiye'deki hizmeti bulamadılar. Şimdi dönüyorlar. 2023'e göre yüzde 20-25 bandında artış olacak. En büyük kaybı Rusya'da verdik en büyük dönüş de Rusya'dan olacak. Çin, Meksika gibi ülkelerde de artış bekliyoruz" dedi.İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Genel Müdürü Cemil Hakan Kılıç, 2023'te 52 uluslararası kongrenin yapıldığını belirterek, "2024'te 60 kongre yapılacak. Ancak asıl sıçrama 2025'te olacak. Toplantı turizminde ilk 10'a gireceğiz" dedi. Bu alandaki turist grubunun 1.000 dolar ve üzeri harcama yaptığını belirten Kılıç, bu grubun Türkiye ilgisinin arttığını kaydetti. Avantgarde Collection/Lucis Initiative Kurucusu ve TGA İcra Kurulu Üyesi İsmet Öztanık, üst segment turist grubundaki turistlerin 2024'te Türkiye ilgisinin artacağını belirten Öztanık, Latin ve Kuzey Amerika pazarlarında bir yükseliş beklediklerini ekledi. Barut Otelleri Satış Müdürü Mesut Kurtulmuş ise, 2024'te Polonya'nın İngiltere gibi öne çıkan pazarlar arasında yer alacağını söyledi.Çırağan Palace Kempinski İstanbul Kıdemli Satış Direktörü Gülsev Tek Uyalcak, 2023 yılının 2022'ye nispeten zor bir yıl olduğunu belirterek, "2023'te fiyatlar bir anda arttı ve bu da şok etkisi yarattı. Maliyet etkisi fiyat artışında etkiliydi. İstanbul'da dolar bazında yüzde 10-15 fiyat artışı vardı" dedi. 2023 yılını öngördükleri doluluklarla geçirdiklerini anlatan Uyalcak, "2024'te otelimizin tadilatı bitmiş olacak. Tüm odalarımızla hizmet vereceğiz. 2023 yılına göre çok güzel bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.Artaş Turizm Satış ve Pazarlama Direktörü Burcu Güreş, 2024'te grup olarak pazar çeşitliliğine odaklandıklarını söyledi. Artaş Grup otellerinin lüks segmentte aktif olmasını istediklerini belirten Güreş, 2023'ün turizmde zor bir yıl olduğunu, İstanbul genelinde bir çok otelin fiyatları geri çektiğini söyledi. Güreş, "Ancak biz Vadi İstanbul'da yeni bir destinasyon yarattık ve ciddi bir talep oluşturduk. Kötü bir yılda bazı dönemleri yüzde 100 doluluklarla geçirdik" diye konuştu. Bölgeyi 600 odayla domine ettiklerini anlatan Güreş, "Amiral otelimiz Radisson Collection Vadi İstanbul. Yakında Mövenpick Living Saklıvadi'yi de açıyoruz" dedi.