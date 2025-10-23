Zeytin geleneği kadınların eline emanet

Zeytinyağı üretiminde yarım asrı geride bırakan Yudum, 50. yılını üretimin başladığı Ayvalık'ta kutladı. Şirket, bölgede iki yıldır oluşturduğu Yudum Egemden Zeytin Ormanını Ayvalık Kadın Kooperatifi'ne devrederek kadın üreticilere yeni bir gelir kaynağı sundu. Projeyle birlikte binlerce zeytin ağacının bakımı ve hasadı artık Ayvalıklı kadınlar tarafından yürütülecek. Böylece hem bölge ekonomisine hem de kadın emeğine kalıcı bir katkı hedefleniyor. Etkinlikte Ayvalık'ın köklü zeytin kültürüne dikkat çekilirken, coğrafi işaretli zeytinyağının geleceği ve sürdürülebilir üretim konusu da gündeme geldi.