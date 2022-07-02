Zilhicce ayı nedir, ibadetleri nelerdir, ne zaman bitiyor? Zilhicce orucu kaç gün tutulur, fazileti nelerdir?

ZİLHİCCE AYINDA FAZİLETLERİ

Hz. Peygamberin, "Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; Elhamdulillah, Lailahe illallah ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin" buyurduğu nakledilir.

İbni Abbâs'tan -radıyallahu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

"Başka günlerin hiçbirinde, -zilhiccenin ilk on gününü kastederek- şu günlerde işlenecek amel-i sâlihten, Allah katında, daha sevimli hiçbir amel yoktur."

- Allah uğrunda yapılacak cihad da mı üstün değildir, Yâ Resûlallah? dediler.

- "(Evet) Allah yolunda yapılacak cihad da. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihâdı başka. (O, bundan üstündür)" buyurdu.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanların sekiz ve dokuzuncu günlerde oruç tutmamaları uygun bulunmuştur. Arafat'a çıkma ve orada bulunma günleridir.

İlk on gün namaz, oruç, sadaka, zekat ve hac ibadetleri yerine getirilir. İlk 10 gün yapılacak ibadetler, diğer günler için daha değerlidir.