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Giriş Tarihi: 2.7.2022 16:00 Son Güncelleme: 2.7.2022 16:00

Zilhicce ayı nedir, ibadetleri nelerdir, ne zaman bitiyor? Zilhicce orucu kaç gün tutulur, fazileti nelerdir?

Zilhicce ayı nedir, ibadetleri nelerdir, ne zaman bitiyor? Zilhicce orucu kaç gün tutulur, fazileti nelerdir?

Zilhicce ayı içinde bulunmaktayız. Hac ayı olan bu önemli gün, Kurban Bayramı tarihine göre belirlenir. Zilhicce ayı orucu ve faziletleri sürekli araştırılıyor. Hadislerde görüldüğü üzere belli günlerde oruç tutmak oldukça önem arz ediyor. Haccın başlayıp bittiği ay olan bu kutsal günler birçok Müslüman tarafından merak ediliyor. 2022 zilhicce ayı ne demek, ibadetleri nelerdir soruları sıklıkla sorulmakta. İşte bu kudretli ayın detayları!

Kurban Bayramı yaklaşırken Zilhicce ayı ne zaman sorusu daha da fazla aratılıyor. Zilhicce orucu kaç gün tutulur, faziletleri nelerdir sürekli sorulmakta. Hac ibadetiyle aynı döneme denk gelen 2022 Zilhicce ayı nedir, orucu nasıl tutulur soruları yöneltiliyor. Kurban Bayramı yaklaşmışken ne zamana kadar oruç tutuluyor merak edilmekte. İşte detaylar!

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aydır. Büyük önem taşımaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.

ZİLHİCCE NE DEMEK?

Zilhicce tam anlamıyla Hac ayı anlamına gelmektedir.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2022?

Zilhicce ayı bu yıl 30 Haziran günü idrak edilmeye başlandı.

ZİLHİCCE AYINDA FAZİLETLERİ

Hz. Peygamberin, "Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; Elhamdulillah, Lailahe illallah ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin" buyurduğu nakledilir.

İbni Abbâs'tan -radıyallahu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

"Başka günlerin hiçbirinde, -zilhiccenin ilk on gününü kastederek- şu günlerde işlenecek amel-i sâlihten, Allah katında, daha sevimli hiçbir amel yoktur."

- Allah uğrunda yapılacak cihad da mı üstün değildir, Yâ Resûlallah? dediler.

- "(Evet) Allah yolunda yapılacak cihad da. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihâdı başka. (O, bundan üstündür)" buyurdu.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanların sekiz ve dokuzuncu günlerde oruç tutmamaları uygun bulunmuştur. Arafat'a çıkma ve orada bulunma günleridir.

İlk on gün namaz, oruç, sadaka, zekat ve hac ibadetleri yerine getirilir. İlk 10 gün yapılacak ibadetler, diğer günler için daha değerlidir.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.

Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.

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Zilhicce ayı nedir, ibadetleri nelerdir, ne zaman bitiyor? Zilhicce orucu kaç gün tutulur, fazileti nelerdir?
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