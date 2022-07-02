Zilhicce ayı nedir, ibadetleri nelerdir, ne zaman bitiyor? Zilhicce orucu kaç gün tutulur, fazileti nelerdir?

Kurban Bayramı yaklaşırken Zilhicce ayı ne zaman sorusu daha da fazla aratılıyor. Zilhicce orucu kaç gün tutulur, faziletleri nelerdir sürekli sorulmakta. Hac ibadetiyle aynı döneme denk gelen 2022 Zilhicce ayı nedir, orucu nasıl tutulur soruları yöneltiliyor. Kurban Bayramı yaklaşmışken ne zamana kadar oruç tutuluyor merak edilmekte. İşte detaylar!
Hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aydır. Büyük önem taşımaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.
Zilhicce ayı bu yıl 30 Haziran günü idrak edilmeye başlandı.
Hz. Peygamberin, "Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; Elhamdulillah, Lailahe illallah ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin" buyurduğu nakledilir.
İbni Abbâs'tan -radıyallahu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
"Başka günlerin hiçbirinde, -zilhiccenin ilk on gününü kastederek- şu günlerde işlenecek amel-i sâlihten, Allah katında, daha sevimli hiçbir amel yoktur."
- Allah uğrunda yapılacak cihad da mı üstün değildir, Yâ Resûlallah? dediler.
- "(Evet) Allah yolunda yapılacak cihad da. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihâdı başka. (O, bundan üstündür)" buyurdu.
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanların sekiz ve dokuzuncu günlerde oruç tutmamaları uygun bulunmuştur. Arafat'a çıkma ve orada bulunma günleridir.
İlk on gün namaz, oruç, sadaka, zekat ve hac ibadetleri yerine getirilir. İlk 10 gün yapılacak ibadetler, diğer günler için daha değerlidir.
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.
Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.