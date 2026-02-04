Zincir marketlere Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimi

"2025 YILINDA 230 BİNİ AŞKIN GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Bayrampaşa'da marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetime İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ile İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı. Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 2025 yılında yapılan denetimlerle ilgili bilgi vererek, "5996 sayılı Kanun kapsamında güvenilir gıda için gıda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. İstanbul'umuzda da halihazırda 800'ü aşkın gıda kontrol görevlimizle beraber 39 ilçemizde şu an sahadayız. Biz bu denetimlerimizi 7 gün 24 esaslı olarak yapmaktayız. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, 136 bine yakın gıda işletmemiz var İstanbul'da. Bu gıda işletmelerimizde 2025 yılında 230 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik" dedi.

"2026 YILI OCAK AYI İTİBARI İLE DE 20 BİNE YAKIN DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 20 bine yakın denetim gerçekleştirildiğini söyleyen Parıldar, "İstanbul'umuzda 25 bini aşkın market faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet gösteren işletmelere yönelik de yine 2025 yılında biz 50 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik. 2 bin 700'ü aşkın işletmeye de denetim raporuyla ilgili idari işlem uyguladık. 2026 yılı Ocak ayı itibarı ile de 20 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Şunu ifade etmek istiyorum, bakanımızın da her ortamda dile getirdiği üzere gıdada toleransımız sıfır" şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLERE ETİKET VE SOĞUK ZİNCİR UYARISI

Tüketicilere uyarılarda bulunan Parıldar, "Özellikle tüketicilerimizden talep ettiğimiz bazı hususlar var. Bunlardan birisi almış oldukları ürünlerin muhakkak etiket bilgilerine dikkat etsinler. İkincisi ambalajlı ürünlerde ambalajı bozulmuş, yırtılmış ve üzerindeki etiket bilgileri, son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi bilgilerinin silinmiş olduğu, kazınmış olduğu ürünleri almasınlar. Soğuk zincir içerisinde bulunması gereken ürünlerin uygun koşullarda saklandıklarını kontrol etsinler. Bunlar tüketicilerimizin rahatlıkla, basit, dikkatle yerine getirebilecekleri ve güvenilir gıdaya erişimde de işlerini kolaylaştırıcı basit nüanslardır" ifadelerini kullandı.