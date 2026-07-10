Ziraat 4 sektörde emisyonu azaltacak

Ziraat Bankası, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine katkı sağlayacak İklim Geçiş Yol Haritası'nı kamuoyuyla paylaştı. Banka, elektrik üretimi, demir-çelik, çimento ve tarım (bitkisel üretim) sektörlerinde 2030 yılına yönelik bilim temelli emisyon yoğunluğu azaltım hedeflerini açıklayarak sürdürülebilir finans alanındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Banka, sektörel ayrım gözetmeden, yüksek emisyonlu alanlardaki teknoloji modernizasyonunu ve yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse ederek müşterilerinin dönüşümüne öncülük ediyor.

TEMİZ ENERJİYE FİNANSMAN

Elektrik üretim portföyünde yenilenebilir enerji yatırımlarının payını artıran Ziraat Bankası, rüzgâr, güneş ve hibrit enerji santrallerinin yanı sıra enerji depolama sistemleri ve şebeke modernizasyonu yatırımlarını öncelikli finansman alanları arasına alıyor. Demir-çelik sektöründe düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişi hızlandıracak modernizasyon yatırımları ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelik projeler Banka'nın desteklediği öncelikli dönüşüm alanları arasında yer alıyor. Çimento sektöründe ise alternatif ham madde ve yakıt kullanımı, atık ısı geri kazanımı, enerji verimliliği uygulamaları ve uzun vadede karbon yakalama teknolojilerine yönelik yatırımlar destekleniyor. Hassas tarım uygulamaları, modern sulama sistemleri, tarımsal işletmelerde yenilenebilir enerji kullanımı ile sürdürülebilir üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

KALKINMA YOLCULUĞUNUN PARÇASI

Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Firma Analiz Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu, İklim Geçiş Yol Haritası'na ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "İklim dönüşümünü yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla, kendi operasyonlarımızda hayata geçirdiğimiz Türkiye finans sektörünün en büyük güneş enerjisi santrali yatırımımız ve sıfır atık uygulamalarımızın yanı sıra, asıl etkiyi reel sektörün dönüşümünü destekleyerek yaratıyoruz."