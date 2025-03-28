Ziraat 930 milyon dolarlık dış finansman sağladı

Ziraat Bankası, "Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Yolu" ile 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağladığını duyurdu. Ziraat Bankası tarafından yeni bir dış finansman işleminin başarıyla tamamlandığına yönelik bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar tutarında ihraç gerçekleştirildiği bildirildi.

HACİM ARTTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu işlemin uluslararası yatırımcıların bankaya ve Türkiye'ye duyduğu güvenin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, "Tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı kredilendirmenin yanı sıra son yıllarda dış ticaret pazar payımızı ve yurt dışı havale hacmimizi artırdık. Elde ettiğimiz uzun vadeli kaynaklar reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



KREDİYE ERİŞİME KATKI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası'nın sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin, "Bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" değerlendirmesini yaptı.