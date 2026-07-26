Ziraat Avrupa’nın devleri arasında

Avrupa bankacılık sektöründe güç dengeleri yeniden şekilleniyor. S&P Global Market Intelligence verilerine göre Fransa, ilk üç sırada iki bankayla zirveye damga vururken, İngiltere, İspanya ve Almanya'nın dev bankaları da listenin üst sıralarında yer almayı başardı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

Türkiye'nin en büyük bankası Ziraat Bankası ise Avrupa'nın en büyük 50 bankası arasında 47'nci sırada kendine yer buldu. Türkiye adına listede yer alan tek banka olan Ziraat Bankası, yaklaşık 286 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle Avrupa'nın en büyük 50 bankası arasında yer aldı.

Avrupa bankacılık sektöründe bilanço büyüklüğüne göre hazırlanan yeni sıralama, kıtanın finans haritasındaki değişimi ortaya koydu. Visual Capitalist'in, S&P Global Market Intelligence verilerini baz alarak hazırladığı çalışmaya göre Avrupa'nın en büyük bankası unvanı, 3.279 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle Fransa merkezli BNP Paribas'a geçti. Böylece uzun yıllardır listenin zirvesinde bulunan HSBC, ikinci sıraya geriledi.

LİSTEDE FRANSIZ AĞIRLIĞI

Listenin ilk sıralarında Fransız bankalarının ağırlığı dikkat çekti. Crédit Agricole Group üçüncü sırada yer alırken, Banco Santander dördüncü, Barclays ise beşinci sıraya yerleşti. İlk 10'da Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya merkezli bankalar öne çıktı.

S&P Global verilerine göre Fransa ve İngiltere, Avrupa'nın en büyük 50 bankası listesinde altışar bankayla en fazla temsil edilen ülkeler oldu. Fransız bankalarının toplam aktif büyüklüğü 12.5 trilyon doları aşarken, İngiliz bankalarının toplam aktifleri yaklaşık 9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.