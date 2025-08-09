Ziraat Bankası Arnavutluk’ta şube açıyor

Ziraat Bankası, Arnavutluk'un Tiran'da açacağı şubeyle Bulgaristan, Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Bosna Hersek'ten sonra Balkanlar'da faaliyet gösterdiği ülke sayısını 6'ya, dünya genelinde ise 21'e çıkaracağını bildirdi. Balkanlar'daki etkinliğini artırmayı hedefleyen banka, gerekli süreçleri başarıyla tamamlayarak Arnavutluk Merkez Bankası'ndan kuruluş izni aldı. Tiran'da açılacak şubeyle Ziraat Bankası, Bulgaristan, Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Bosna Hersek'ten sonra Balkanlar'da faaliyet gösterdiği ülke sayısını 6'ya, dünya genelinde ise 21'e çıkarıyor. Bankanın Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Yurt dışı ağımızı her geçen gün güçlendirerek Türkiye'nin dış ticaretine ve karşılıklı yatırımlara stratejik destek sunuyoruz. Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 20'sinden fazlası Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleşiyor. Küresel ağ bu hacmi önemli ölçüde destekliyor" dedi.Yurt içi ve yurt dışı iştirakleriyle birlikte 200 milyar dolara yaklaşan aktif büyüklüğüyle Ziraat Finans Grubu, faaliyet gösterdiği 21 ülkenin 10'unda, Balkanlar'da ise Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Karadağ'da tek Türk bankası konumunda. Son 2 yılda 4 yeni ülkede bankacılık lisansı aldıklarını Çakar, şunları kaydetti: "Arnavutluk'taki şubemizin, Türkiye ile Batı Balkanlar arasındaki dış ticareti ve yatırımları destekleyerek ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğine çok önemli katkılar sağlayacağına, bankamızın bölgedeki etkinliğini pekiştireceğine inanıyoruz."