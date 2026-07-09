Ziraat Bankası İklim Geçiş Yol Haritası’nı Açıkladı

Ziraat Bankası'nın yaklaşımının merkezinde, "ekonomik büyüme ile karbonsuzlaşmayı aynı anda yürütme anlayışını içeren "yoğunluk bazlı hedefleme" modeli yer alıyor. Banka, sektörel ayrım gözetmeden, yüksek emisyonlu alanlardaki teknoloji modernizasyonunu ve yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse ederek müşterilerinin dönüşümüne öncülük ediyor.

Söz konusu hedefler; elektrik, demir-çelik ve çimento sektörleri için IEA 2050 Net Sıfır senaryoları, tarım sektörü için ise SBTi FLAG 1,5°C uyumlu patikalar referans alınarak oluşturuldu. Yol haritası ayrıca IFRS, ITPN ve PCAF gibi uluslararası raporlama ve finansal çerçevelerle uyumlu şekilde hazırlandı.

Temiz Enerji Dönüşümüne Güçlü Finansman

Elektrik üretim portföyünde yenilenebilir enerji yatırımlarının payını artırmayı sürdüren Ziraat Bankası; rüzgâr, güneş ve hibrit enerji santrallerinin yanı sıra enerji depolama sistemleri ve şebeke modernizasyonu yatırımlarını öncelikli finansman alanları arasında konumlandırıyor.

Düşük Karbonlu Sanayiye Destek

Demir-çelik sektöründe düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişi hızlandıracak modernizasyon yatırımları ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelik projeler Banka'nın desteklediği öncelikli dönüşüm alanları arasında yer alıyor.

Çimento sektöründe ise alternatif ham madde ve yakıt kullanımı, atık ısı geri kazanımı, enerji verimliliği uygulamaları ve uzun vadede karbon yakalama teknolojilerine yönelik yatırımlar destekleniyor.

İklim Dostu Tarım Ekosistemi

Türkiye tarımının en güçlü finansal destekçisi olan Ziraat Bankası; hassas tarım uygulamaları, modern sulama sistemleri, tarımsal işletmelerde yenilenebilir enerji kullanımı ve yeni nesil tarım makinelerinin finansmanı ile sürdürülebilir üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Firma Analiz Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu, İklim Geçiş Yol Haritası'na ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"İklim dönüşümünü yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla, kendi operasyonlarımızda hayata geçirdiğimiz Türkiye finans sektörünün en büyük güneş enerjisi santrali yatırımımız ve sıfır atık uygulamalarımızın yanı sıra, asıl etkiyi reel sektörün dönüşümünü destekleyerek oluşturmayı hedefliyoruz.

Yeşil ve geçiş finansmanının gücünü kullanarak müşterilerimizin düşük karbonlu ekonomiye uyumunu desteklemeye, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine giden yolda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör