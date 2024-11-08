Ziraat Bankası’na dört ödül

ZİRAAT Bankası ,Türkiye'nin Lovemark'ları araştırmasında üst üste 9'uncu kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçilirken, Sardis Awards ödüllerinde ise 3 kategoride ödülün sahibi oldu. Banka, 2016'dan bu yana 9'uncu kez üst üste Türkiye'nin en sevilen bankası seçilmesinin yanı sıra, Sardis Awards Ödülleri'nde, ikisi altın biri gümüş olmak üzere 3 ödüle birden layık görüldü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, bankanın 161 yıllık köklü geçmişi ve tecrübesiyle müşterilerine hızlı, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı önemsediklerini ifade etti. Gündüz, "Bankanın bir kez daha en sevilen banka seçilmesinin ardında çiftçisinden, emeklisine, öğrencisinden, sanayicisine kadar herkesin bankası olması, gönüllerde iz bırakabilmesinin yattığını düşünüyoruz. Bankamızın, araştırmalarda her kesimin; özellikle gençlerin ve kadınların gönlünde de yer edinmiş olması, ürün ve hizmetlerimizin doğru mecralara ulaştığının en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu. Sardis Awards ödüllerinde Cumhuriyet filmi "En İyi Kurumsal İmaj Filmi" kategorisinde altın ödüle, İş Bankası'nın 100.Yılını Sosyal Medyada Kutlama Mesajı ile de "En İyi Sosyal Medya Kampanyası" kategorisinde altın ödüle ve "En Özgün İçerik Üretimi" kategorisinde ise gümüş ödüle layık görüldü.