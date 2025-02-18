Ziraat Bankası’ndan 2024’te rekor kâr: 100 milyar TL

Muhalefetin 'görev zararı' yalanıyla karalamaya çalıştığı Türkiye ekonominin itici gücü konumundaki Ziraat Bankası, 2024 yılını rekor kârla tamamladı. Bankanın net kârı yüzde 12 artarak 100.6 milyar liraya ulaştı. Ziraat Bankası böylece art arda iki yıl sektörün en fazla kâr eden bankası oldu. Ziraat Bankası 2024'te her gün ortalama 275.7 milyon TL, her saat ortalama 11.5 milyon TL, dakikada ise 191 bin 470 lira kâr etti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası'nın 2024 yılında özkaynak kârlılığı yüzde 27, aktif kârlılığı ise yüzde 2.2 oldu. 2024 yılını sektörün en yüksek kâr rakamı olan 100.6 milyar TL ile tamamladık" dedi.

EKONOMİYE 3.8 TRİLYON KAYNAK

Ziraat Bankası'nın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 2.7 trilyon TL'si nakdi, 1.1 trilyon TL'si gayrinakdi krediler olmak üzere 3.8 trilyon TL'ye ulaştı. Bankanın dolar bazında aktif büyüklüğü 150 milyar dolar, kredi büyüklüğü ise 100 milyar dolar sınırını aştı. Toplam mevduat hacmini 3.6 trilyon TL'ye yükselten Ziraat Bankası, 2024 yılında yurtdışından ilave 7.6 milyar dolar kaynak sağlayarak bu alanda en fazla finansman temin eden banka oldu. Böylelikle bankanın bu kalemdeki toplam büyüklüğü 19 milyar dolar seviyesine çıktı.

TARIM KREDİLERİ 9 KAT ARTTI

Ziraat Bankası, 2024 yılında ihracatın finansmanında da tüm temel kalemlerde olduğu gibi sektörün lider bankası konumuna geldi. Bunun yanında Ziraat Bankası 2024 yılında Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 20'sine aracılık ederek girişimcilerin yanında yer almaya devam etti. Ziraat Bankası, ana misyonu olan tarım sektöründe yüzde 70'in üzerinde pazar payı ile üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve uygun koşullarda çözümler sunmaya devam etti. Tarım kredilerinin büyüklüğü son 5 yılda 9 kat artarak 2024 yılında 600 milyar TL'yi aştı.

23 MİLYON AKTİF KULLANICI

Genel Müdür Alpaslan Çakar, "Bankacılık sektörünün birçok alanında lider bankası olan Ziraat Bankası, ekonomimize en yüksek katma değeri sağlamak amacıyla, kaynaklarını reel sektörün finansmanına yönelik kullandırmaya, başta ana misyonu tarım olmak üzere yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve KOBİ'leri önceleyerek kredi ağırlıklı büyümeye devam etti" dedi. Çakar, şunları kaydetti: "23 milyonun üzerinde müşterimizin aktif olarak kullandığı ve ülkemizin en fazla kullanılan mobil bankacılık uygulaması olan Ziraat Mobil ile müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ederek şube dışı kanalların payını yüzde 96 seviyesine çıkardık. Yeni bankamız olan 'Ziraat Dinamik' ve ödeme sistemleri alanındaki iştirakimiz 'Ziraat Pay' için faaliyet izinlerini aldık."



FAALİYET ALANI GENİŞLİYOR

ALPASLAN Çakar, 20 ülkeye ve 127 noktaya ulaşmış bir hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası'nın, Türk girişimcilerinin aktif olduğu ve potansiyeli yüksek yeni ülkelerde de hizmet ağını genişletmeye devam ettiğini bildirdi. Çakar, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki hizmet noktalarından sonra Cezayir'de de faaliyet göstermeye başladıklarını ifade etti.