Ziraat Katılım, HAVELSAN ile milli teknolojiye ODAK’landı

Havelsan'ın bilgi ve iletişim teknolojileri alanında açık kaynak teknolojiler kullanarak kamu kurumlarına sunduğu milli platformlardan biri olan ODAK Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Ziraat Katılım Bankası'na entegre edilecek. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında imzalanan sözleşme doğrultusunda ODAK, Ziraat Katılım Bankas'ının Veri Yönetim ve Felaket Kurtarma Merkezinde kritik bir rol alacak. ODAK Veri Tabanı Yönetim Sistemi satış sözleşmesi HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir tarafından imzalandı. Ziraat Katılım ile başlayan bu dönüşüm sonrası, aktif büyüklüğe göre Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankasının veri tabanları için de alternatif oluşturulacak. Açık kaynak veri tabanı yazılımları, maliyet etkinliği, özelleştirme olanakları ve geniş geliştirici topluluğu gibi fark yaratan avantajlarıyla klasik ticari alternatiflerden ayrışarak öne çıkıyor.