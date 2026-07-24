Ziraat Katılım’dan Avrupa’da büyük başarı

Türkiye'de katılım bankaları arasında MTN (Medium Term Note) Programı kapsamında gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarında lider konumda bulunan Ziraat Katılım, Avrupa sermaye piyasalarındaki başarılı performansıyla uluslararası bir ödüle layık görüldü. Avrupa yatırımcılarının yoğun ilgisiyle bugüne kadar 2.2 milyar doları aşan sukuk ihracı gerçekleştiren banka, bu başarısıyla Hollanda merkezli yatırım kuruluşu SFI Markets B.V. tarafından ödüllendirildi.

3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Son iki yılda Türkiye'deki katılım bankalarının MTN programları kapsamında gerçekleştirdiği toplam sukuk ihraçlarının 3 milyar doların üzerine çıktığına dikkat çekilirken, Ziraat Katılım'ın tek başına bu hacmin en büyük bölümünü oluşturduğu ve sektördeki liderliğini sürdürdüğü belirtildi. Törende konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Avrupa yatırımcılarının bankaya gösterdiği yoğun ilginin uluslararası piyasalarda duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'YE GÜVEN

Özdemir, Avrupa'dan gelen yoğun yatırımcı talebinin yalnızca Ziraat Katılım'a değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne duyulan güveni de yansıttığını ifade ederek, gerçekleştirilen işlemlerde görülen güçlü yatırımcı ilgisinin Türkiye'nin ekonomik potansiyeline yönelik uluslararası güvenin somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör