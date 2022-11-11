Ziraat Katılım’ın ekonomiye desteği 161.5 milyar TL

ZİRAAT Katılım'ın üçüncü çeyrekte toplam aktifleri geçen yılın sonuna göre yüzde 85 artışla 182.2 milyar TL'ye ulaştı. Toplanan fonları yüzde 94 artışla 151.4 milyar TL, nakdi fonları ise yüzde 86 yükselişle 123.6 milyar TL seviyesine çıktı. İlk üç çeyrekte ülke ekonomisine sağladıkları nakdi ve gayri nakdi finansman toplamının 161.5 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Üçüncü çeyreği 3.4 milyar TL kâr ile tamamladık. Bankamız, biri yurt dışı şubesi olmak üzere toplamda 146 şubeye ulaştı" ifadelerini kullandı.