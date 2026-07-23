Ziraat uluslararası ağına Arnavutluk’u ekledi

Türkiye'nin uluslararası alanda en yaygın hizmet ağına sahip bankası olan Ziraat Bankası, küresel büyüme vizyonu doğrultusunda Balkanlar'daki varlığını bir adım daha ileri taşıdı. Finans sektörü ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisinin en gurur verici bayrak taşıyıcılarından birisi, bu yüzden sizi ağırlamak büyük bir gurur" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise "Arnavutluk şubemiz, ortak guyduğumuz güvenin somut bir göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.

KÖPRÜ GÜÇLENİYOR

163 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin üretim gücünü, girişimcilerini ve yatırımcılarını dünyanın farklı coğrafyalarında destekleyen Ziraat Bankası, Arnavutluk'taki yeni yatırımıyla uluslararası bankacılık ağını daha da güçlendirirken; dış ticaretin finansmanına, yatırımların artırılmasına ve bölgesel ekonomik entegrasyonun gelişmesine katkı sunmayı sürdürecek. Ziraat Bankası'nın sadece Türkiye deneyimine değil uluslararası deneyime de sahip olduğunu belirten Edi Rama, bankanın ülkede açılmış olmasının piyasalara büyük değer katmasını beklediklerini dile getirdi. Ziraat'in ülkede faaliyete başlamasının büyük bir rekabet ortamı oluşturacağını da vurgulayan Rama, "Bu gelişmenin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK BİR YATIRIM

Alpaslan Çakar da Arnavutluk'ta hizmete başlayan yeni şubenin yalnızca banka açısından değil, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkiler bakımından da stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını belirtti. Çakar, "Bu şubenin Türkiye ile Arnavutluk başta olmak üzere Balkan ülkeleri arasındaki ticaretin, yatırımların ve finansman akışlarının daha etkin, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası hizmet ağımızı kararlılıkla genişletirken, ülkemizin dış ticaretini desteklemeyi ve Türk iş dünyasının yurtdışındaki faaliyetlerine daha güçlü finansal çözümler sunmayı stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Türkiye'nin dış ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiren bankamız, sahip olduğu geniş yurt dışı şubeleri ve güçlü muhabir bankacılık ağıyla bu alandaki lider konumunu daha da ileri taşımayı hedefliyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör