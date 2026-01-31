Ziraat’e 1 milyar $’lık uzun vadeli finansman

Ziraat Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR Programı) kapsamında, uluslararası ölçekte saygın bir kurumsal yatırımcıdan 5 yıl anapara geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeli 1 milyar dolar tutarında uzun vadeli dış finansman işlemini tamamladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Sağladığımız 1 milyar dolarlık uzun vadeli kaynak, bankamızın finansal dayanıklılığına ve bilanço gücüne duyulan güvenin açık bir göstergesidir" dedi. Bankadan yapılan açıklamada, "Bu işlem, son yıllarda Türkiye'nin finans sektöründe tek seferde gerçekleştirilen en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı DPR finansmanı olma özelliği taşımasının yanı sıra küresel yatırımcıların uzun vadeli perspektifle Türkiye ve Ziraat Bankası'na duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Küresel finansal koşulların dalgalı seyrettiği bir dönemde başarıyla tamamlanan işlem, bankamızın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini, istikrarlı fonlama yapısını ve sağlam bilanço kompozisyonunu bir kez daha teyit etti" denildi.Alpaslan Çakar, bankanın uluslararası operasyonel gücüne dikkati çekerek, Ziraat Bankası'nın yurt dışında da 20 ülke 128 noktada faaliyet gösterdiğini belirtti. Çakar, "Dünyanın dört bir yanındaki muhabir bankalarımız aracılığıyla dış ticaretin finansmanına yönelik çözümler ve uluslararası ödeme hizmetleri sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan bu işbirlikleri, bankamızın küresel finans sistemindeki güçlü konumunu istikrarlı biçimde pekiştiriyor" açıklamasında bulundu. Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ziraat Bankası olarak reel sektörü destekleyen güçlü finansman yapımızla Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz."