Ziraat’e Bulgaristan’da ‘yılın en iyi şubesi’ ödülü

ZİRAAT Bankası, yurtdışındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ziraat Bankası Bulgaristan, Bank of the Year Association tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen ve Bulgaristan'ın en prestijli bankacılık organizasyonlarından biri kabul edilen Bank of the Year Awards 2025 kapsamında "Yılın En İyi Yabancı Banka Şubesi" ödülünün sahibi oldu. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iliana Yotova, Bulgaristan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Petar Chobanov ile bankacılık ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla Sofya'da düzenlenen törende ödül, Ziraat Bankası Bulgaristan Ülke Yöneticisi Sayın Sezgin Karbuz'a takdim edildi. Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Dr. Ertan Altıkulaç, "Uzun yıllardır bölge ekonomisine, reel sektöre ve ticaretin finansmanına sağladığımız katkıyla güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyoruz" dedi

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