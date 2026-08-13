Ziraat’ten ekonomiye 7 trilyon TL kaynak

Ziraat Bankası ikinci çeyrekte aktif büyüklüğünü 9.1 trilyon TL seviyesine taşıdı. Banka, yılın ilk yarısında 74.2 milyar TL net kâr elde etti. Banka, 2026 yılının ilk yarısı itibariyle nakdi kredi hacmini 4.9 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmini 2 trilyon TL olmak üzere toplam kredi hacmini yaklaşık 7 trilyon TL seviyesine taşıdı. Bankanın uyguladığı makro ihtiyatı politikalara uyumlu kredi politikası doğrultusunda TL kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Kredi büyümesini kesintisiz olarak sürdüren bankanın takip oranı yüzde 1.9 ile sektör ortalamasının altında kaldı. Ana fonlama kaynağını 5.7 trilyon TL'yi aşan tabana yaygın mevduat ile oluşturan Ziraat Bankası, küresel belirsizliklerin baskın olduğu ikinci çeyrekte de yurtdışı fonlama tarafında aktif pozisyonunu korudu.

AÇIK ARA LİDERİZ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılının ikinci çeyreği; küresel ölçekte belirsizliklerin devam ettiği, sıkı parasal koşulların ve bankacılık sektöründe yükselen fonlama maliyetlerinin kârlılık ile özkaynaklar üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğu zorlu bir dönem olmuştur. Bu konjonktürde bankamız; güçlü finansal yapısı, yaygın hizmet ağı ve proaktif bilanço yönetimi sayesinde son derece başarılı bir performans sergilemiştir. Bu dönemde aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara ve dijital bankacılığa kadar birçok temel alanda sektöre yön veren ve liderliğini açık ara sürdüren banka konumumuzu pekiştirdik" dedi. Türkiye'nin stratejik önceliklerine katkı sunmaya devam edeceklerini anlatan Çakar, "Yurtiçindeki açık ara güçlü konumumuzu sürdürürken, uluslararası alanda da yeni coğrafyalarda büyüyoruz. Nihai hedefimiz; Ziraat'i yalnızca Türkiye'nin değil, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde de güven duyulan, referans alınan markalarından biri haline getirmektir. Dünyada çok önemli ekonomik dönüşümün yaşandığı ve rekabetin yeniden tanımlandığı bu dönemde üreticimizi, ihracatçımızı, girişimcimizi faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

İLK YARIDA TARIMA 1 TRİLYON LİRA

Tarıma dayalı sanayileşme, verimlilik ve gıda güvenliği odaklı projelere desteğe devam eden Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında da kırsal kalkınmaya, kadın ve genç çiftçilere, kooperatifleşmeye, karbon ayak izini azaltan çevreci uygulamalara, ulusal gıda arz güvenliğine ve kırsal ekonomiye sağladığı katkıyı artırdı. Bankanın tarım kredisi hacmi 2026'nın ilk yarısında 1 trilyon TL seviyesine ulaştı. 145 ülkede 1.800'e yakın muhabir banka ve 20 ülkedeki iştirak/şube yapılanmasıyla hizmet veren banka, Arnavutluk Tiran Şubesi'nin faaliyete geçmesiyle küresel coğrafi varlığını 21 ülkeye çıkardı.