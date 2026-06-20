Ziraat’ten KOBİ’lere yeşil dönüşüm desteği

Ziraat Bankası, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) işbirliğiyle "Yeşil İhracat Kredi Paketi" ve "Yeşil Yatırım Kredi Paketi"ni açıkladı. Yeni kredi paketleriyle KOBİ'lerin sürdürülebilirlik yolculuklarında finansmana erişimlerinin teşvik edilmesi, çevre dostu yatırımların desteklenmesi ve yeşil ekonomiye geçiş süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Sürdürülebilir finansmanı yalnızca bir bankacılık faaliyeti değil, ülkemizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Tarımdan sanayiye, ihracattan enerjiye kadar ekonominin tüm alanlarında yeşil dönüşümü destekleyen finansman çözümlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de yeni yüzyılda Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve küresel rekabetçiliğini daha da ileri taşıyacak en önemli dönüşüm alanlarından birinin yeşil ekonomi olduğunu belirtti. Özegen, "KGF olarak reel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

BÜYÜMENİN TEMEL TAŞI

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda geliştirilen kredi paketleri, işletmelerin çevresel dönüşüm süreçlerine katkı sağlarken uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini de artıracak. Alpaslan Çakar, ihracatçı KOBİ'lerin Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı stratejik önemine dikkati çekerek, ülke ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren KOBİ'lerin, üretimin, istihdamın ve sürdürülebilir büyümenin temel taşı olduğunu belirtti. Çakar, "Ziraat Bankası olarak Kredi Garanti Fonu ve Kredi Kayıt Bürosu işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu finansman paketleriyle, KOBİ'lerimizin sürdürülebilirlik performansını finansmanla buluşturuyor, yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırıyoruz" ifadesini kullandı.