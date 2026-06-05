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Giriş Tarihi: 5.06.2026

Zorunlu Afet Sigortası’nın lansmanı Cop31’de

Zorunlu Afet Sigortası’nın lansmanı Cop31’de
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TÜRKİYE Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Zorunlu Afet Sigortası kapsamında DASK'ın kapsamını genişletme sürecinde DASK ile beraber çalıştıklarını belirtti. Yaşar, Türkiye 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da COP31 toplantısına lansmanı yetiştirmeye çalışacaklarını belirterek, "Bu süreçte Zorunlu Afet Sigortası'nı Cop31'e yetişeceğini umuyoruz" dedi. Yaşar, deprem riskinin afet sonrasında bütçe üzerinde yük oluşturan bir unsur olmaktan çıkarılarak sigorta ve reasürans mekanizmalarıyla önceden finanse edilen bir ekonomik dayanıklılık modeline dönüştürülmesini hedeflendiğini belirtti. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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Zorunlu Afet Sigortası’nın lansmanı Cop31’de
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