’Zorunlu bahşiş’ yasağını menüye zamla delen işletmeye 2 milyon TL ceza yolda

Ticaret Bakanlığı, zorunlu bahşiş ve kuver ücretlerinin kaldırılmasına rağmen bu bedelleri menü ücretlerine dahil ederek fiyatları haksız şekilde artırdığı iddia edilen işletmeyi denetledi.
ZORUNLU BAHŞİŞİ MENÜYE YANSITAN İŞLETME İNCELEMEYE ALINDI
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 5 Şubat'ta sosyal medya platformlarında paylaşılan "Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" başlıklı içeriklerin ihbar kabul edilerek incelendiği bildirildi.
Denetimler kapsamında, masalarda ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan işletmeye servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğu aktarıldı.
İşletme yetkililerinin verdiği yanıtta, servis ücreti uygulamasının sona erdirilmesinin ardından, daha önce 15 bin lira + yüzde 12 servis bedeliyle toplam 16 bin 800 lira olan fiyatın, çalışanların mağdur edilmemesi gerekçesiyle 16 bin 500 lira olarak güncellendiği ve aradaki farkın personele ödendiği ifade edildi.
"HAKSIZ FİYAT ARTIŞI AÇIK"
Açıklamada, servis ücretinin kaldırılmasına rağmen bu bedelin menü fiyatlarına dahil edilmesinin haksız ticari uygulama teşkil ettiği vurgulandı. İşletmenin kendi beyanlarıyla elde edilen bilgi ve belgelerin, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletileceği kaydedildi.
2 MİLYONA YAKIN CEZA YOLDA
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve haksız fiyat artışı yapıldığının tespiti halinde, ilgili işletmeye 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır."
MENÜDEN TL İBARESİNİN KALDIRILMASINA CEZA VERİLDİ
Denetimlerde ayrıca, alkollü içecek menüsünde 'TL' ibaresinin ve fiyat değişim tarihinin yer almaması nedeniyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık belirlendiği ve bu kapsamda idari işlem uygulandığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:
"Servis ücreti, kuver ve benzeri adlar altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi, Kanun'un amir hükümlerini farklı yöntemlerle baypas etmeye çalışanlara da kesinlikle müsaade edilmeyecektir."