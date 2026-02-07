’Zorunlu bahşiş’ yasağını menüye zamla delen işletmeye 2 milyon TL ceza yolda

2 MİLYONA YAKIN CEZA YOLDA

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve haksız fiyat artışı yapıldığının tespiti halinde, ilgili işletmeye 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır."

MENÜDEN TL İBARESİNİN KALDIRILMASINA CEZA VERİLDİ

Denetimlerde ayrıca, alkollü içecek menüsünde 'TL' ibaresinin ve fiyat değişim tarihinin yer almaması nedeniyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık belirlendiği ve bu kapsamda idari işlem uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı: