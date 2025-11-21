Züccaciye ve ev tekstilinde sahte indirim tespiti

TİCARET Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde, özellikle kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş yaptığı züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla, tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar yaptığını tespit etti. İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek "eski fiyatlar" belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu, fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında tüketicinin satın alma kararını etkilemeye yönelik aldatıcı ve yanıltıcı fiyatlandırma yöntemlerine başvurulduğu belirlendi. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: "Denetimler kapsamında kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kuruluna sevk işlemi yapılmıştır. Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış–satış faturaları talep edilmiş olup, süreç ilgili kurullarca titizlikle takip edilmektedir. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler hakkında ise idari yaptırım olarak para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerimizin hakkını hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır."