Trump etkisi azaldı: Bitcoin yüzde 30 değer kaybetti

Bitcoin, yıl başından bu yana elde ettiği yüzde 30'u aşkın kazancı geri verdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik olumlu yaklaşımına dair beklentilerin zayıflaması ve küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi, satış baskısını artırdı.

Lider kripto para birimi, pazar günü 93.714 doların altına gerileyerek 2024 sonundaki kapanış seviyesinin altına düştü. 6 Ekim'de 126.251 dolarla tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin, Trump'ın sürpriz gümrük tarifesi açıklamasının ardından başlayan küresel piyasa sarsıntısıyla düşüş trendine girmişti.

Pazartesi günü Singapur saatiyle 08:39 itibarıyla Bitcoin, kayıplarının bir kısmını telafi ederek 94.869 dolardan işlem gördü.

Bitwise Asset Management Yatırım Direktörü Matthew Hougan, "Piyasa şu anda riskten kaçınma modunda ve kripto varlıklar buna en hızlı tepkiyi veriyor" yorumunu yaptı.

Son bir ayda, borsa yatırım fonu yöneticilerinden kurumsal yatırımcılara kadar birçok büyük alıcının piyasadan çekilmesi, yıl başındaki yükselişi destekleyen likidite akışında azalmaya neden oldu. Aynı dönemde teknoloji hisselerinde yaşanan değer kaybı da yatırımcıların genel risk iştahını düşürdü.