CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para Trump etkisi azaldı: Bitcoin yüzde 30 değer kaybetti

Trump etkisi azaldı: Bitcoin yüzde 30 değer kaybetti

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımına yönelik heyecanın azalması ve küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimiyle yılbaşından bu yana elde ettiği tüm kazançları geri verdi.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2025 10:10

Bitcoin, yıl başından bu yana elde ettiği yüzde 30'u aşkın kazancı geri verdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik olumlu yaklaşımına dair beklentilerin zayıflaması ve küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi, satış baskısını artırdı.

Lider kripto para birimi, pazar günü 93.714 doların altına gerileyerek 2024 sonundaki kapanış seviyesinin altına düştü. 6 Ekim'de 126.251 dolarla tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin, Trump'ın sürpriz gümrük tarifesi açıklamasının ardından başlayan küresel piyasa sarsıntısıyla düşüş trendine girmişti.

Pazartesi günü Singapur saatiyle 08:39 itibarıyla Bitcoin, kayıplarının bir kısmını telafi ederek 94.869 dolardan işlem gördü.

Bitwise Asset Management Yatırım Direktörü Matthew Hougan, "Piyasa şu anda riskten kaçınma modunda ve kripto varlıklar buna en hızlı tepkiyi veriyor" yorumunu yaptı.

Son bir ayda, borsa yatırım fonu yöneticilerinden kurumsal yatırımcılara kadar birçok büyük alıcının piyasadan çekilmesi, yıl başındaki yükselişi destekleyen likidite akışında azalmaya neden oldu. Aynı dönemde teknoloji hisselerinde yaşanan değer kaybı da yatırımcıların genel risk iştahını düşürdü.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü 14 Kasım 2025 13:59
Brent petrolün varili 63,68 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,68 dolardan işlem görüyor 14 Kasım 2025 09:40
Teknoloji hisseleri başı çekiyor! Küresel piyasalar haftanın son günü negatif Teknoloji hisseleri başı çekiyor! Küresel piyasalar haftanın son günü negatif 14 Kasım 2025 09:25
Çin ekonomisindeki yavaşlama işaretleri ekimde devam etti Çin ekonomisindeki yavaşlama işaretleri ekimde devam etti 14 Kasım 2025 09:03
ABD’nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 6,4 milyon varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 6,4 milyon varil arttı 14 Kasım 2025 08:44
ABD’de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi ABD’de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi 14 Kasım 2025 08:17
Avrupa Parlamentosu’ndan 2040 iklim hedefleri Avrupa Parlamentosu'ndan 2040 iklim hedefleri 13 Kasım 2025 16:51
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 13 Kasım 2025 16:47
Rusya’nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı Rusya'nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı 13 Kasım 2025 16:24
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı 13 Kasım 2025 14:20
UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti 13 Kasım 2025 13:48
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Kasım 2025 13:44
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler