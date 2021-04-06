Çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika: 6 Nisan 2021 gram altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların ikinci işlem günü tamamlanmasına karşın yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı bugün 457 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

6 NİSAN BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Nisan ayının ikinci haftasını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.