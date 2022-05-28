Son dakika haberi...Motorin ve benzin fiyatı için yeni zam geldi. Akaryakıt bayileri gece benzin ve motorin litre fiyatı güncellemesi yaptı. Rusya Ukrayna krizi ile bozulan petrol piyasasında hareketliliğin sürmesi ve Fed'in para politikasında makas değişikliğine gitmesi nedeniyle yükselen dolar endeksi motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatlarını etkiliyor. Araç sahipleri 'Benzin ve motorin litre fiyatı bugün ne kadar kaç TL' sorusuna cevap arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son benzin ve motorin litre fiyatı...