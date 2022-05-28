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Haberler Galeri Son Dakika: Motorin ve benzin fiyatı için yeni zam: Benzin ve motorin litre fiyatı hafta sonu ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul akaryakıt pompa fiyatları
Giriş Tarihi: 28.05.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 09:55

Son Dakika: Motorin ve benzin fiyatı için yeni zam: Benzin ve motorin litre fiyatı hafta sonu ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul akaryakıt pompa fiyatları

Son dakika haberi...Motorin ve benzin fiyatı için yeni zam geldi. Akaryakıt bayileri gece benzin ve motorin litre fiyatı güncellemesi yaptı. Rusya Ukrayna krizi ile bozulan petrol piyasasında hareketliliğin sürmesi ve Fed'in para politikasında makas değişikliğine gitmesi nedeniyle yükselen dolar endeksi motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatlarını etkiliyor. Araç sahipleri 'Benzin ve motorin litre fiyatı bugün ne kadar kaç TL' sorusuna cevap arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son benzin ve motorin litre fiyatı...

Son Dakika: Motorin ve benzin fiyatı için yeni zam: Benzin ve motorin litre fiyatı hafta sonu ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul akaryakıt pompa fiyatları

Son dakika haberleri...Tüm dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemlerin başında geliyor. Benzin ve motorin litre fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt ürünlerinde petrol tarafındaki yaşanan hareketlilik nedeniyle yükselişler görülüyor. Özellikle brent ve dolar endeksindeki oynaklık 2022 benzin ve motorin fiyatları için zam ve değişimi beraberinde getiriyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar brent petrolde arz endişelerini körüklerken, bununla beraber de akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor.

İşte İstanbul dahil olmak üzere 3 büyükşehirdeki son benzin fiyatı ve motorin fiyatları...

Son Dakika: Motorin ve benzin fiyatı için yeni zam: Benzin ve motorin litre fiyatı hafta sonu ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul akaryakıt pompa fiyatları

SON DAKİKA HABERİ | BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatları için yeni zam geldi. Akaryakıt firmaları pompa fiyatları için güncelleme yaptı. Buna göre benzin litre fiyatı 0,70 TL, motorin fiyatları ise 0,97 TL arttı.

Yeni akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncellenen benzin ve motorin pompa fiyatları...

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Son Dakika: Motorin ve benzin fiyatı için yeni zam: Benzin ve motorin litre fiyatı hafta sonu ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul akaryakıt pompa fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Son Dakika: Motorin ve benzin fiyatı için yeni zam: Benzin ve motorin litre fiyatı hafta sonu ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul akaryakıt pompa fiyatları

Yeni benzin ve motorin fiyatları sonrası bayiler akaryakıt pompa fiyatları güncellemesi yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatı 28 Mayıs 2022 bugün ne kadar?

İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,47 TL

Son Dakika: Motorin ve benzin fiyatı için yeni zam: Benzin ve motorin litre fiyatı hafta sonu ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul akaryakıt pompa fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 25,12 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,56 TL

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