Son dakika haberleri...Tüm dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemlerin başında geliyor. Benzin ve motorin litre fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt ürünlerinde petrol tarafındaki yaşanan hareketlilik nedeniyle yükselişler görülüyor. Özellikle brent ve dolar endeksindeki oynaklık 2022 benzin ve motorin fiyatları için zam ve değişimi beraberinde getiriyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar brent petrolde arz endişelerini körüklerken, bununla beraber de akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor.

İşte İstanbul dahil olmak üzere 3 büyükşehirdeki son benzin fiyatı ve motorin fiyatları...