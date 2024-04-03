Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
09:17
A101 4 Nisan 2024 Perşembe Aldın Aldın Kataloğu || A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 🛒
A101 aktüel 4 Nisan Perşembe ürünleri kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler her hafta Perşembe günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi ise A101 aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta her bütçeye uygun TV modelleri, kablosuz kulaklık çeşitleri, akıllı saat. Beyaz eşya çeşitleri, mutfak için elektronik ev aletleri olmak üzere 7'den 70'e her ihtiyaca uygun ürünler raflarda satışa sunulacak. İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe A 101 aktüel katalog!