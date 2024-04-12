Giriş Tarihi: 12.04.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
07:33
BİM AKTÜEL KATALOG 12 Nisan 2024 || “3D yazıcı geliyor!” Cuma indirimleri bugün raflarda yerini alıyor!
BİM aktüel kataloğu yayında. Alışveriş severlere ve indirim takipçilerine müjde! Birbirinden kategorilerde indirim büyük oranda mevcut! 12 Nisan Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta özellikle yazlıkçıları ve kampçıları sevindirecek ürünler BİM kataloglarında yer alıyor. Bahçe salıncağından, katlanabilir sandalyeye, piknikçiler için buzluk termoslara birçok ürün raflarda yerini alıyor. Çeyiz hazırlığı yapanlar da unutulmadı yemek takımından, saklama kaplarına, nevresim takımlarından düdüklü tencereye birçok ürün bu hafta BİM'de