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Haberler Galeri BİM AKTÜEL KATALOG 12 Nisan 2024 || “3D yazıcı geliyor!” Cuma indirimleri bugün raflarda yerini alıyor!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 07:33

BİM AKTÜEL KATALOG 12 Nisan 2024 || “3D yazıcı geliyor!” Cuma indirimleri bugün raflarda yerini alıyor!

BİM aktüel kataloğu yayında. Alışveriş severlere ve indirim takipçilerine müjde! Birbirinden kategorilerde indirim büyük oranda mevcut! 12 Nisan Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta özellikle yazlıkçıları ve kampçıları sevindirecek ürünler BİM kataloglarında yer alıyor. Bahçe salıncağından, katlanabilir sandalyeye, piknikçiler için buzluk termoslara birçok ürün raflarda yerini alıyor. Çeyiz hazırlığı yapanlar da unutulmadı yemek takımından, saklama kaplarına, nevresim takımlarından düdüklü tencereye birçok ürün bu hafta BİM'de

BİM AKTÜEL KATALOG 12 Nisan 2024 || “3D yazıcı geliyor!” Cuma indirimleri bugün raflarda yerini alıyor!

BİM katalog Cuma indirimleri listelendi. 12 Nisan 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüelde

BİM AKTÜEL KATALOG 12 Nisan 2024 || “3D yazıcı geliyor!” Cuma indirimleri bugün raflarda yerini alıyor!

BİM AKTÜEL 12 NİSAN 2024 KATALOĞU

SENNA 43 Inç Frameless Full HD Google TV 8.899 TL

HP Victus Gaming Laptop 27.999 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

Denni Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

Mounty Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 12 Nisan 2024 || “3D yazıcı geliyor!” Cuma indirimleri bugün raflarda yerini alıyor!

Creality 3D Yazıcı 20.999 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 12 Nisan 2024 || “3D yazıcı geliyor!” Cuma indirimleri bugün raflarda yerini alıyor!

ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL

ICEMAX Musluklu Piknik Termos 6 Litre 279 TL

ICEMAX Buz Aküsü 350 ml 15 TL

Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL

Çizgi Gravürlü Salata sesi 3750 cc 27,50 TL

Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 TL

Çizgi Gravürlü Kâse 650 cc 15 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 12 Nisan 2024 || “3D yazıcı geliyor!” Cuma indirimleri bugün raflarda yerini alıyor!

Çizgi Garvürlü Çerezlik 350 ml 11,50 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 165 TL

Molinella 2'li Yastık Kılıfı 59 TL

Ören Bayan Yumak Dora 3'lü 57,50 TL

Masa Örtüsü 89 TL

Kadın Terlik 69 TL

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