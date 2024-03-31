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Haberler Galeri Kars seçim sonuçları! 2024 Son dakika Kars yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:00

Kars seçim sonuçları! 2024 Son dakika Kars yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım son buluyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimler ile milyonlarca kişi oy kullanacak ve büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli olacak. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra Kars seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den ilan edilecek. Kars seçimi kim kazandı sorusunun cevabına yayınlanan oy sonucu oranlarıyla ulaşabilirsiniz. İşte, YSK Kars yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı üzerinden canlı ve anlık veriler son dakika…

Kars seçim sonuçları! YSK Kars yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. 81 ilde büyükşehir, il, ilçe, belde, mahalle yöneticilerinin belirleneceği seçimler YSK tarafından yürütülecek. Büyükşehir belediye başkanlığına CHP'den Dindar Gültekin, MHP'den Ötüken Senger, İYİ Parti'den Metin Özad'ın aday gösterildiği Kars seçim sonuçları da diğer illerle birlikte 31 Mart akşamı netleşecek. İşte, YSK ile Kars seçim sonuçları 2024 son dakika takip ekranı!

KARS SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Kars Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Kars seçim sonuçları! YSK Kars yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

KARS SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

CHP: Dindar Gültekin

MHP: Ötüken Senger

İYİ Parti: Metin Özad

DEM Parti: Kenan Karahancı

Yeniden Refah: Uğur Şen

Kars Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kars seçim sonuçları! YSK Kars yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

KARS SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Kars'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız

Merkez seçim sonuçları

Sarıkamış seçim sonuçları

Selim seçim sonuçları

Kağızman seçim sonuçları

Digor seçim sonuçları

Arpaçay seçim sonuçları

Akyaka seçim sonuçları

Susuz seçim sonuçları

Kars seçim sonuçları! YSK Kars yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

CHP Dindar Gültekin, MHP Ötüken Senger, İYİ Parti Metin Özad, Yeniden Refah Partisi Uğur Şen ve DEM Parti ise Kenan Karahancı ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kars seçim sonuçları! YSK Kars yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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