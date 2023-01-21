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Haberler Keşfet Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!
Giriş Tarihi: 21.01.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 08:23

Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!

Reyting sonuçları birincisi olan dizi ve program, TV dizilerini sevenler tarafından inceleniyor. Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu gibi sorular bu kapsamda yanıt arıyor. Dün akşam ekranlara gelen Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dizilerinin izlenme oranları merak ediliyor. Bununla birlikte en çok izlenen ve reytinglerde ilk sıraya oturan yapım da inceleniyor. İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!

Dünün reyting sonuçları ile sıralamada birinci olan yapım için araştırmalar sürüyor. Reyting sonuçları açıklandı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu gibi sorular bu kapsamda yanıt arıyor. Diziler ve yarışma programları arasında en çok izlenen yapım merak konusu oluyor. İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi veya yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünkü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama açıklandığında detaylar haberimize eklenecek.

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Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!
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Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

13 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Atv'de ilk bölümü ekrana gelen "Ateş Kuşları", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!

AB'de ise 1.sırada "Yalı Çapkını", 2.sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada Atv'de ilk bölümü ekrana gelen "Ateş Kuşları" yer aldı.

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