Haberler Keşfet Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!

Giriş Tarihi: 21.01.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 08:23

Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!

Reyting sonuçları birincisi olan dizi ve program, TV dizilerini sevenler tarafından inceleniyor. Reyting sonuçları açıklandı mı, 20 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu gibi sorular bu kapsamda yanıt arıyor. Dün akşam ekranlara gelen Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dizilerinin izlenme oranları merak ediliyor. Bununla birlikte en çok izlenen ve reytinglerde ilk sıraya oturan yapım da inceleniyor. İşte dünkü sıralamada birinci olan dizi ve yapım!