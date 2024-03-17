58 yaşındaki Cenk Eren’i tanıyabilene aşk olsun! Estetik modasına uydu sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüz nakli gibi’

Ünlü şarkıcının takipçilerinden adeta yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Cenk çok çok iyi görünüyorsun', 'Geçmiş olsun yakışıklıydın şimdi daha çok', 'Cenk muhteşem olmuşsun', 'Çok güzel olmuş. İyi ki yaptın' dedi.