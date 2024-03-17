Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
11:19
58 yaşındaki Cenk Eren’i tanıyabilene aşk olsun! Estetik modasına uydu sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüz nakli gibi’
Estetik furyası eskiden kadınları etkisi altına alırken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları dikkat çekiyor. Rafet El Roman, Gökhan Özen, Talat Bulut, Şafak Sezer, Mustafa Sandal, Murat Kurşun'dan sonra Cenk Eren de estetik modasına uydu. 58 yaşındaki Cenk Eren, sosyal medyanın diline düştü. Cenk Eren'i kimse tanıyamadı. Cenk Eren'in estetikli son halini gören takipçileri ikiye bölündü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri ise hiç beğenmedi. İşte Cenk Eren'in inanılmaz değişimi ve sosyal medyadan gelen yorumlar…