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Haberler Galeri 58 yaşındaki Cenk Eren’i tanıyabilene aşk olsun! Estetik modasına uydu sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüz nakli gibi’
Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 11:19

58 yaşındaki Cenk Eren’i tanıyabilene aşk olsun! Estetik modasına uydu sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüz nakli gibi’

Estetik furyası eskiden kadınları etkisi altına alırken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları dikkat çekiyor. Rafet El Roman, Gökhan Özen, Talat Bulut, Şafak Sezer, Mustafa Sandal, Murat Kurşun'dan sonra Cenk Eren de estetik modasına uydu. 58 yaşındaki Cenk Eren, sosyal medyanın diline düştü. Cenk Eren'i kimse tanıyamadı. Cenk Eren'in estetikli son halini gören takipçileri ikiye bölündü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri ise hiç beğenmedi. İşte Cenk Eren'in inanılmaz değişimi ve sosyal medyadan gelen yorumlar…

58 yaşındaki Cenk Eren’i tanıyabilene aşk olsun! Estetik modasına uydu sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüz nakli gibi’

Estetik yaptıran ünlü erkeklere 58 yaşındaki Cenk Eren de dahil oldu. Cenk Eren'in estetikli son halini görenler şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

58 yaşındaki Cenk Eren’i tanıyabilene aşk olsun! Estetik modasına uydu sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüz nakli gibi’

Ünlü şarkıcı Cenk Eren son haliyle şoke etti.

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58 yaşındaki Cenk Eren’i tanıyabilene aşk olsun! Estetik modasına uydu sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüz nakli gibi’

Cenk Eren "nerelerdesin diyordunuz..." notuyla yüz gerdirme ameliyatının ardından yeni halini takipçileriyle paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

58 yaşındaki Cenk Eren’i tanıyabilene aşk olsun! Estetik modasına uydu sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüz nakli gibi’

Cenk Eren, takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçileri çok beğenirken kimileri ise bu halini hiç sevmedi.

58 yaşındaki Cenk Eren’i tanıyabilene aşk olsun! Estetik modasına uydu sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüz nakli gibi’

Ünlü şarkıcının takipçilerinden adeta yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Cenk çok çok iyi görünüyorsun', 'Geçmiş olsun yakışıklıydın şimdi daha çok', 'Cenk muhteşem olmuşsun', 'Çok güzel olmuş. İyi ki yaptın' dedi.

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