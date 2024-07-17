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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den flaş hamle!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 00:23 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 00:40

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den flaş hamle!

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den bugün flaş hamle geldi. Ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarttı. Ünlü çiftin bu hamlesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. İşte Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesindeki bu yeni gelişmenin detayları!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den flaş hamle!

'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan aşkları ile gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den flaş hamle!

Ünlü çift, dizileri final yapar yapmaz İspanya'ya tatile çıktı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den flaş hamle!

FLAŞ HAMLE!

Birlikte tatile çıkan çiftten bugün şaşırtan yepyeni bir hamle geldi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den flaş hamle!

ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI MI?

Ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi. Demir ve Saraçoğlu'nun birbirini takipten çıkması bu iddiaları kuvvetlendirdi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den flaş hamle!
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