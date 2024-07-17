Giriş Tarihi: 17.07.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den flaş hamle!
'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den bugün flaş hamle geldi. Ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarttı. Ünlü çiftin bu hamlesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. İşte Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesindeki bu yeni gelişmenin detayları!