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Haberler Galeri Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay takipçilerini şaşırttı! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’
Giriş Tarihi: 30.07.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 12:11

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay takipçilerini şaşırttı! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı. Genç görüntüsüyle görenleri büyüleyen Nurgül Yeşilçay'ın Instagram paylaşımları hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutunuluyor. Nurgül Yeşilçay'ın takipçileri güzel oyuncuya 'Gençlik iksiri içmiş gibisiniz' yorumu yaptı. Ünlü oyuncunun takipçileri güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte merak edenler için ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'ın yaşı

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay takipçilerini şaşırttı! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında.

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay takipçilerini şaşırttı! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı.

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Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay takipçilerini şaşırttı! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Genç görüntüsüyle görenleri büyüleyen Nurgül Yeşilçay'ın Instagram paylaşımları hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutunuluyor.

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay takipçilerini şaşırttı! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Nurgül Yeşilçay'ın takipçileri güzel oyuncuya 'Gençlik iksiri içmiş gibisiniz' yorumu yaptı. …

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay takipçilerini şaşırttı! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Ünlü oyuncunun takipçileri güzel oyuncunun yaşını merak etti.

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