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Haberler Galeri Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak aldığı aşırı kilolarla gündem olmuştu... Kayra Şenocak'ın iğne ipliğe döndü!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 14:37

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak aldığı aşırı kilolarla gündem olmuştu... Kayra Şenocak'ın iğne ipliğe döndü!

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti. Kayra Şenocak şimdilerde verdiği 40 kilo ile adeta bambaşka biri oldu. Kayra Şenocak 1.5 yılda verdiği 40 kilo ile büyük bir değişime uğradı. Kayra Şenocak fit hali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak aldığı aşırı kilolarla gündem olmuştu... Kayra Şenocak’ın iğne ipliğe döndü!

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti.

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak aldığı aşırı kilolarla gündem olmuştu... Kayra Şenocak’ın iğne ipliğe döndü!

Kayra Şenocak şimdilerde verdiği 40 kilo ile adeta bambaşka biri oldu.

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Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak aldığı aşırı kilolarla gündem olmuştu... Kayra Şenocak’ın iğne ipliğe döndü!

Kayra Şenocak 1.5 yılda verdiği 40 kilo ile büyük bir değişime uğradı.

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak aldığı aşırı kilolarla gündem olmuştu... Kayra Şenocak’ın iğne ipliğe döndü!

Kayra Şenocak fit hali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak aldığı aşırı kilolarla gündem olmuştu... Kayra Şenocak’ın iğne ipliğe döndü!

İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...

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