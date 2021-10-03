Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak aldığı aşırı kilolarla gündem olmuştu... 40 kilo veren Kayra Şenocak’ın son hali olay oldu!

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz yıl Ayşe Şenocak ile evlenen Kayra Şenocak şimdilerde verdiği 40 kilo ile adeta bambaşka biri oldu. Kayra Şenocak 1.5 yılda verdiği 40 kilo ile büyük bir değişime uğradı. Kayra Şenocak fit hali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...