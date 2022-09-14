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Haberler Galeri Ayrılık iddialarının gölgesinde Hadise'den cesur dans! Hadise eşi Mehmet Dinçerler'e nispet mi yapıyor?
Giriş Tarihi: 14.09.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 14:06

Ayrılık iddialarının gölgesinde Hadise'den cesur dans! Hadise eşi Mehmet Dinçerler'e nispet mi yapıyor?

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler barıştı mı? Evlilik yüzüklerini takmamaları ile patlak veren Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu iddia edilmişti. Mehmet Dinçerler'in sosyal medya paylaşımındaki Hadise detayı sevenlerini heyecanlandırmıştı. Çiftin barıştığı Mehmet Dinçerler'in yüzüğünü geri taktığı konuşulanlar arasında. Tüm bu ayrılık haberlerinin gölgesinde konserlerine ara vermeden devam eden Hadise son olarak cesur dansı ile dikkat çekti. Hadise'nin kıvrak dansı Mehmek Dinçerler'e nispet olarak yorumlandı. İşte şarkıcı Hadise'nin dans şovu...

Ayrılık iddialarının gölgesinde Hadise’den cesur dans! Hadise eşi Mehmet Dinçerler’e nispet mi yapıyor?

Mehmet Dinçerler'in sosyal medya paylaşımındaki Hadise detayı sevenlerini heyecanlandırmıştı. Çiftin barıştığı Mehmet Dinçerler'in yüzüğünü geri taktığı konuşulanlar arasında.

Ayrılık iddialarının gölgesinde Hadise’den cesur dans! Hadise eşi Mehmet Dinçerler’e nispet mi yapıyor?

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler barıştı mı? Tüm bu ayrılık haberlerinin gölgesinde konserlerine ara vermeden devam eden Hadise son olarak cesur dansı ile dikkat çekti.

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Ayrılık iddialarının gölgesinde Hadise’den cesur dans! Hadise eşi Mehmet Dinçerler’e nispet mi yapıyor?

Hadise'nin kıvrak dansı Mehmek Dinçerler'e nispet olarak yorumlandı. İşte şarkıcı Hadise'nin dans şovu...

Hadise'nin kıvrak dans videosuna beğeni yağdı "Mehmet görmesin!" | Video

Ayrılık iddialarının gölgesinde Hadise’den cesur dans! Hadise eşi Mehmet Dinçerler’e nispet mi yapıyor?

Çiçeği burnunda evliler Hadise İle Mehmet Dinçerler'in arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ayrılık iddialarının gölgesinde Hadise’den cesur dans! Hadise eşi Mehmet Dinçerler’e nispet mi yapıyor?

Magazin kulisleri günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddialarını konuşuyor. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler barıştı mı?

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