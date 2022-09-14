Hadise'nin kıvrak dans videosuna beğeni yağdı "Mehmet görmesin!" | Video

Mehmet Dinçerler ile evliliğinde sorunlar olduğu hatta ayrılmalarının söz konusu olduğu konuşulan şarkıcı Hadise, İstanbul konserinde sahneyi adeta salladı. Kıvrak danslarıyla çok konuşulan Hadise'nin yeni dans videosuna yorum ve beğeni yağdı.