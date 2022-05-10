Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:31
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
11:57
Bir dizi aşkı daha gerçek mi oluyor? Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu ile aşk sorusuna heyecanlandıran yanıt!
"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle son günlerde adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatıyla da merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşayan, ancak bu ilişkisi kısa süren Pınar Deniz; Aşk 101'de de birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile uzun süredir yakıştırılıyor. Pınar Deniz, son olarak yakışıklı partneri haklarında çıkan aşk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Kaan Urgancıoğlu hakkında söyledikleriyle hayranlarını heyecanlandıran Pınar Deniz'in sözleri "Yeni aşka yeşil ışık mı yaktı?" sorularını aıllara getirdi. İkilinin hayranları "Pınar, ilk adımı Kaan'dan bekliyor" yorumlarında bulundu. İşte Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu ile aşk sorusuna heyecanlandıran yanıt!