Bir dizi aşkı daha gerçek mi oluyor? Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Kaan Urgancıoğlu ile aşk sorusuna heyecanlandıran yanıt!

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşayan, ancak bu ilişkisi kısa süren Pınar Deniz; Aşk 101'de de birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile uzun süredir yakıştırılıyor. Pınar Deniz, son olarak yakışıklı partneri haklarında çıkan aşk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu ile aşk sorusuna heyecanlandıran yanıt!