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Haberler Galeri Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si şarkıcı Hadise'nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy değişimi ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 22.01.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 07:01

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si şarkıcı Hadise'nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy değişimi ile büyüledi!

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti. Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi. Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Nişanlandığı ortaya çıkan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy değişimi ile dudak uçuklattı. Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu. Son olarak tatil pozlarını paylaşan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle mest etti. İşte Cennet Mahallesi'nin Ayşe'sinin son hali...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy değişimi ile büyüledi!

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy değişimi ile büyüledi!

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy değişimi ile büyüledi!

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy değişimi ile büyüledi!

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy değişimi ile büyüledi!

Değişimi ile Hadise'ye benzetilen Belemir Temizsoy sosyal medyada da oldukça aktif.

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