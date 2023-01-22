Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy değişimi ile büyüledi!

Giriş Tarihi: 22.01.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 07:01

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti. Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi. Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Nişanlandığı ortaya çıkan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy değişimi ile dudak uçuklattı. Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu. Son olarak tatil pozlarını paylaşan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle mest etti. İşte Cennet Mahallesi'nin Ayşe'sinin son hali...